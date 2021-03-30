معجبة تلتقي صدفة بهيفا وهبي في "التواليت".. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة هيفا وهبي أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة بمفردها لتفاجأ بمعجبة تقترب منها وتسألها ما إذا كانت هيفا بالفعل.

ورغم أن النجمة اللبنانية كانت تلتقط المقطع بنفسها من خلال المرآة الموجود في المرحاض بأحد الفنادق الضخمة، لتفاجئها الشابة بسؤالها: "حضرتك هيفا" فردت بالتأكيد بكل لباقة وعفوية.

وأثار ردّ فعل هيفا المتواضع ضجة كبيرة بين متابعيها، إذ لم تصد المعجبة بل ردّت عليها بكل عفوية وبكل أدب وإحترام رفضت تقبيلها ومعانقتها بسبب فيروس كورونا المنتشر في البلاد، إلا أنها لم تمتنع من إلتقاط الصور التذكارية مع الشابة.

وحرصت هيفا على نقل وقائع الصدفة التي حصلت معها بعفوية، واصفة المعجبة بأنها "كانت جدا لطيفة".