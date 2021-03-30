فنون ومشاهير

هذه الشابة الجميلة ابنة فنانة لبنانية... كأنها شقيقتها (صور)

Lebanon 24
30-03-2021 | 12:00
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تناقل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لناديا شربل، ابنة الممثلين كارين رزق الله وفادي شربل. وتبين أنها أصبحت شابة جميلة. وأعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم لأنها باتت وكأنها شقيقة والدتها لا ابنتها.

 
 
 

ونشرت ناديا صورة مؤخراً على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" وكشفت والدتها من خلالها أنها تنتعل حذاءها حيث كتبت تعليقاً: "حذائي".

 

يشار إلى أن كارين رزق الله أثارت الجدل في وقت سابق بسبب تصريحات أدلت بها أثناء حلولها ضيفة على برنامج "المواجهة" الذي يقدّمه الإعلامي رودولف هلال على شاشتي قناتَي LBCI اللبنانية و"صوت بيروت إنترناشونال".

 

وردّت على سؤال عن مدى قبولها العلاقة قبل الزواج بالقول: "نعم". وأضافت أن ابنتها عندما تبلغ سنّ الـ18 ستتمتع بالحرية الشخصية في ما يتعلق بالتجارب التي ترغب في خوضها على ألا تتعرّض للأذى.

 

 

 

 

 

 

المصدر: لها
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