بعد الصدمة التي أحدثتها بإعلان وفاة طفلتها.. مصدر مقرّب من جومانا مراد يكشف تفاصيل ما حصل

بعد الصدمة التي أحدثها خبر وفاة إبنتها ديانا، كشف مصدر مقرب من الفنانة السورية جومانا مراد، تفاصيل وأسباب وفاة الصغيرة، أمس الاثنين.

وأكد المصدر المقرب أنّ الطفلة كانت تُعاني من أزمة صحية قبل شهور، كاشفاً أنّ جومانا كانت تعرض ابنتها ديانا على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تعلن للمُقربين لها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها، إذ إنّ موتها لم يأتِ مفاجئًا لكنه نتيجة أزمة صحية منذ فترة.

وكانت جومانا قد وضعت توأماً، قبل مرور الشهر السابع عليهما، مطلع شهر تشرين الأول الماضي، إذ إنهما كانا أصيبا بأزماتٍ صحية بسبب ولادتهما المبكرة.

وكانت الفنانة السورية قد نشرت صورة لابنتها المتوفاة ديانا على حسابها الشخصى بـ"إنستغرام" وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتي بمكان أحسن بكتير، يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

يشار إلى أن جومانا مراد، متزوجة من المحامي الأردني ربيع بسيسو، وكانا أنجبا ابنهما الأول محمد، قبل ولادة التوأم علي وديانا.