فنون ومشاهير

راغب علامة يتلقى لقاح كورونا.. ويشكر الإمارات (صورة)

Lebanon 24
30-03-2021 | 13:00
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تلقّى الفنان راغب علامة لقاح كورونا في الإمارات العربيّة المتّحدة .

 

ونشر راغب صورة عبر صفحته الخاصة على " تويتر " ظهر فيها يتلقّى اللقاح وغرّد قائلاً : " اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19 شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان " .

 
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