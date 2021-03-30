راغب علامة يتلقى لقاح كورونا.. ويشكر الإمارات (صورة)

تلقّى الفنان راغب علامة لقاح كورونا في الإمارات العربيّة المتّحدة .

ونشر راغب صورة عبر صفحته الخاصة على " تويتر " ظهر فيها يتلقّى اللقاح وغرّد قائلاً : " اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19 شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان " .