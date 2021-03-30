فنون ومشاهير

محمد عساف يتحدث عن زوجته وتفاصيل زواجهما: "كانت خائفة مني"! (فيديو)

Lebanon 24
30-03-2021 | 17:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدّث النجم محمد عساف للمرة الأولى عن تفاصيل حياته الشخصية وقصة زواجه من الشابة ريم عودة من خارج الوسط الفني بشكل مفاجئ العام الماضي، وبحفل زفاف سريّ وبغياب وسائل الإعلام.

وأكد خلال استضافته في برنامج "بصراحة" أنه انجذب إلى زوجته من أول نظرة، من خلال التقاط صورة في العاصمة البريطانية لندن، قائلاً: "تعرفت إلى زوجتي بالصدفة أثناء تواجد شقيقها في لندن، ومن دون أي ترتيب".

وأشار نجم "آراب أيدول" إلى أن زوجته كانت وقتها بصحبة شقيقها، الذي طلب التقاط صورة معه والتعرف إليه، وهو بمجرد رؤيته لها شعر بانجذاب نحوها.

وتابع أنه بعد ذلك اللقاء ظلّ يبحث عنها في لندن الن أن استطاع الوصول إليها، وبدأت العلاقة بينهما بمحادثات عادية من دون أي حديث عن الزواج، وبعد فترة شعر بالحب نحوها، ولفت إلى أنهما تقابلا بعد ذلك مرة أخرى في لندن، وزار منزل أهلها مرات عدة.

وأشار عساف إلى أن زوجته كانت خائفة منه في البداية، وقالت له إن حياة المشاهير مخيفة، بينما هي تريد الاستقرار في حياتها، لكنه استطاع طمأنتها.

وعن أكثر الصفات التي يحبها في زوجته، أشار عساف إلى أنها هادئة وعاقلة ورزينة وذات قلب طيب.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2021-03-30
17:03 | 2021-03-30
15:00 | 2021-03-30
13:00 | 2021-03-30
12:00 | 2021-03-30
11:00 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website