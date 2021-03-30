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فنون ومشاهير
محمد عساف يتحدث عن زوجته وتفاصيل زواجهما: "كانت خائفة مني"! (فيديو)
Lebanon 24
30-03-2021
|
17:00
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تحدّث النجم محمد عساف للمرة الأولى عن تفاصيل حياته الشخصية وقصة زواجه من الشابة ريم عودة من خارج الوسط الفني بشكل مفاجئ العام الماضي، وبحفل زفاف سريّ وبغياب وسائل الإعلام.
وأكد خلال استضافته في برنامج "بصراحة" أنه انجذب إلى زوجته من أول نظرة، من خلال التقاط صورة في العاصمة البريطانية لندن، قائلاً: "تعرفت إلى زوجتي بالصدفة أثناء تواجد شقيقها في لندن، ومن دون أي ترتيب".
وأشار نجم "آراب أيدول" إلى أن زوجته كانت وقتها بصحبة شقيقها، الذي طلب التقاط صورة معه والتعرف إليه، وهو بمجرد رؤيته لها شعر بانجذاب نحوها.
وتابع أنه بعد ذلك اللقاء ظلّ يبحث عنها في لندن الن أن استطاع الوصول إليها، وبدأت العلاقة بينهما بمحادثات عادية من دون أي حديث عن الزواج، وبعد فترة شعر بالحب نحوها، ولفت إلى أنهما تقابلا بعد ذلك مرة أخرى في لندن، وزار منزل أهلها مرات عدة.
وأشار عساف إلى أن زوجته كانت خائفة منه في البداية، وقالت له إن حياة المشاهير مخيفة، بينما هي تريد الاستقرار في حياتها، لكنه استطاع طمأنتها.
وعن أكثر الصفات التي يحبها في زوجته، أشار عساف إلى أنها هادئة وعاقلة ورزينة وذات قلب طيب.
المصدر: لها
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