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فنون ومشاهير
بعد تلقيها جرعتي "فايزر"... فنانة تعلن إصابتها بكورونا (فيديو)
Lebanon 24
30-03-2021
|
17:03
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أعلنت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، إصابتها بفيروس كورونا، رغم تلقيها جرعتي لقاح "فايزر"، بحسب قولها.
وظهرت فاطمة في مقطع فيديو عبر حسابها بـ "سناب شات"، وهي تبدي اندهاشها من ظهور المسحة إيجابية، بعد 6 أيام من تلقيها الجرعة الثانية، ووسط تأكيد الطبيب باستحالة حدوث ذلك.
وقالت الممثلة الكويتية إنها تعيش بمفردها ولم تخالط أحدا كي ينقل لها الإصابة، وأضافت إنها لا تعاني من أي أعراض، لكنها فوجئت بأن نتيجة المسحة إيجابية.
وقالت إن الطبيب استغرب الأمر كونها تلقت اللقاح، متابعة: "سألني الطبيب ما الذي تشعرين به قلت له لا شيء، وقال لي مستحيل يطلع إيجابي من اللقاح".
المصدر: سبوتنيك
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