كايلي جينر ترتدي علم لبنان.. ما القصة؟

ضمن إطار الحملة التي بادر إلى إطلاقها عارض الأزياء ومصمم الغرافيك المغربي يوسف شريبة لمكافحة فيروس كورونا وحثّ الناس على ارتداء القناع الطبي وتصميم عدد من الاقنعة التي تضمنت وجوه نجوم لامعين في الوطن العربي وأعلام بلدان مثل لبنان والمغرب ومصر، لجأت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الى تطبيق الاقنعة وارتداء قناع عليه علما لبنان والمغرب في خطوة لافتة تخرج الى العلن للمرة الأولى على مستوى تعاملها مع البلدان العربية.





كايلي نشرت فيديو عبر صفحتها على إنستغرام تضع فيه قناعاً عليه علما لبنان والمغرب في مبادرة للتعبير عن حبها للبلدين والتضامن مع حملة التشجيع على ارتداء الاقنعة الطبية لمكافحة فيروس كورونا.



وقد علق يوسف شريبة على هذه الخطوة بالقول: "يسعدني كثيراً أن تختار نجمة عالمية تصاميمي التي لاقت استحسان مجموعة من النجوم في الوطن العربي وربما لم أتوقع هذه اللفتة المميزة من نجمة بحجم جينر التي شكرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت اعتزازي بثقتها". كايلي نشرت فيديو عبر صفحتها على إنستغرام تضع فيه قناعاً عليه علما لبنان والمغرب في مبادرة للتعبير عن حبها للبلدين والتضامن مع حملة التشجيع على ارتداء الاقنعة الطبية لمكافحة فيروس كورونا.وقد علق يوسف شريبة على هذه الخطوة بالقول: "يسعدني كثيراً أن تختار نجمة عالمية تصاميمي التي لاقت استحسان مجموعة من النجوم في الوطن العربي وربما لم أتوقع هذه اللفتة المميزة من نجمة بحجم جينر التي شكرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت اعتزازي بثقتها".