بعد إعلانه ان كورونا مؤامرة ثم تلقيه اللقاح في الامارات.. راغب علامة في ورطة!

نشر الفنان راغب علامة عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابه في تطبيق "إنستغرام" صورة التقطت له أثناء تلقيه لقاح كوفيد 19 في الإمارات العربية المتحدة.

وأرفق الصورة بالتعليق: "اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كوفيد 19. شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".

وتناقل الصورة عددا من الحسابات الناشطة على التطبيق. واستعاد بعض الناشطين التصريح الذي ادلى به راغب في وقت سابق خلال مقابلة أجريت معه على شاشة قناة "الجديد". واشار حينها إلى أنه يرفض أخذ اللقاح لأنه يخاف منه معتبراً أن كورونا مجرد مؤامرة.

كما تذكر الكثيرون حصول الفنانة أحلام على اللقاح في المراحل التجريبية وأثاروا خلافاً افتراضياً بينهما. ومما كتب في التعليقات: " يقولون ما لا يفعلون وبالنهاية أخذته" و"تعلموا ما تدخلوا في نقاش مع أحلام ونقطة" و"انتقد أحلام لأن لقحت أول شي قبل وصول اللقاح" و"لا هو انتقد أحلام لأنها قالت أخذت اللقاح وكان لسا ماوصل أو تم توزيع أي لقاحات" و"هو ما انتقدها قال ليش في لقاح مبعرف إنو نزل أصلاً" و" شلون يكرها أحلام مع أني أشوفها طيبة وحبوبة".

ودافع عنه آخرون وكتبوا: "تصريح السوبر ستار في وقت سابق وكانت الأمور جداً مبهمة والوضع قلق وكلامه صحيح ولحد الآن فيه تردد من ها اللقاح لتعدد أنواعه ولبعض نتائجه العكسية للبعض ولكن ممكن بعد فترة حقق اللقاح نجاح في دبي والسعودية خصوصاً وكثير ناس أخذته ولهذا اقتنع راغب علامة".