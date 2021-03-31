فنون ومشاهير

بعد إعلانه ان كورونا مؤامرة ثم تلقيه اللقاح في الامارات.. راغب علامة في ورطة!

Lebanon 24
31-03-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-808404-637527808842064770.jpg
Doc-P-808404-637527808842064770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر الفنان راغب علامة عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابه في تطبيق "إنستغرام" صورة التقطت له أثناء تلقيه لقاح كوفيد 19 في الإمارات العربية المتحدة.

 

وأرفق الصورة بالتعليق: "اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كوفيد 19. شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".

 

وتناقل الصورة عددا من الحسابات الناشطة على التطبيق. واستعاد بعض الناشطين التصريح الذي ادلى به راغب في وقت سابق خلال مقابلة أجريت معه على شاشة قناة "الجديد". واشار حينها إلى أنه يرفض أخذ اللقاح لأنه يخاف منه معتبراً أن كورونا مجرد مؤامرة.

 
 

كما تذكر الكثيرون حصول الفنانة أحلام على اللقاح في المراحل التجريبية وأثاروا خلافاً افتراضياً بينهما. ومما كتب في التعليقات: " يقولون ما لا يفعلون وبالنهاية أخذته" و"تعلموا ما تدخلوا في نقاش مع أحلام ونقطة" و"انتقد أحلام لأن لقحت أول شي قبل وصول اللقاح" و"لا هو انتقد أحلام لأنها قالت أخذت اللقاح وكان لسا ماوصل أو تم توزيع أي لقاحات" و"هو ما انتقدها قال ليش في لقاح مبعرف إنو نزل أصلاً" و" شلون يكرها أحلام مع أني أشوفها طيبة وحبوبة".

 

ودافع عنه آخرون وكتبوا: "تصريح السوبر ستار في وقت سابق وكانت الأمور جداً مبهمة والوضع قلق وكلامه صحيح ولحد الآن فيه تردد من ها اللقاح لتعدد أنواعه ولبعض نتائجه العكسية للبعض ولكن ممكن بعد فترة حقق اللقاح نجاح في دبي والسعودية خصوصاً وكثير ناس أخذته ولهذا اقتنع راغب علامة".

 

 

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2021-03-31
06:00 | 2021-03-31
23:00 | 2021-03-30
21:00 | 2021-03-30
19:00 | 2021-03-30
18:00 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website