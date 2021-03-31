فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تشوّق الجمهور وتظهر بإطلالة ساحرة.. ماذا تفعل في دبي ؟

Lebanon 24
31-03-2021 | 12:00
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تتواجد الممثلة نادين نسيب نجيم في الإمارات العربيّة المتحدة وتحديدا في دبي حيث تستعد لتنفيذ مشاريع جديدة .

 

وشاركت نادين محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق " إنستغرام " بصور من إطلالة بدت فيها بالأسود القصير حيث شوّقت جمهورها وأثارت حماسهم على مشروع جديدة .

 

نادين أرفقت الصور بتعليق: "عندما تكون في دبي تعمل على طبخة جديدة، إبقوا متابعين " .

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 
 

وإنهالت التعليقات من المتابعين الذين أبدوا حماسهم لأعمال نادين الجديدة وخصوصاً مسلسل " 2020 " التي تشارك فيه في السباق الرمضاني المقبل.

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