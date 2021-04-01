مخرج شهير لاليسا: "مش طالع من أمرك شي"(فيديو)

تواصل إليسا التوجه إلى متابعيها من خلال حلقات برنامج "بوكادست" الذي يعرض على "أنغامي". وفي الحلقة الثامنة دعتهم إلى عدم التردد في تحقيق أحلامهم وإن واجهوا بعض الصعوبات.

وتحدثت في هذا السياق عن انطلاقها في عالم الفن لافتة إلى أن الحلم لا يكتمل من دون بذل الجهود. وقالت إنه من الخطأ إعلان الاستسلام وإنها شاركت في "ستوديو الفن" وحازت الميدالية الفضية. وذكرت أنها فرحت لذلك خصوصاً بعدما وقعت عقداً مع مكتب البرنامج للعمل معه.

وروت أنها فوجئت في أحد الأيام حنت استدعاها المخرج الراحل سيكون أسمر ومزق ذلك العقد مشيراً إلى أنه لا جدوى من التعامل معها ومعلقاً: "مش طالع من أمرك شي".

من دون الإصرار والشجاعة، مستحيل تحقق أحلامك ✨ كيف صار حلمي الخاص حقيقة... بحلقة اليوم من #بودكاست_إليسا حصريًا على #أنغامي 🔗 https://t.co/O1wai0aT8A pic.twitter.com/honAvwf3p5

— Elissa (@elissakh) March 31, 2021

وأضافت أن هذا لم يدفعها إلى الاستسلام بل جعلها تظهر الإصرار على تحقيق حلمها مع أن العديد من الأشخاص لم يؤمنوا بموهبتها.

وأوضحت أن أسمر ندم على حكمه فيما بعد مشيرة إلى أنها تفرح بنجاحتها ثم لا تلبث أن تفكر بكيفية العمل من أجل استمراريتها.

كما تحدثت خلال هذه الحلقة عن تعاونها مع الموزع الموسيقي جان ماري رياشي وعن الإنجازات التي حققاها قبل انفصالهما الفني، معلنة أن هذا دفعها إلى إظهار المزيد من الإصرار على النجاح.

وتطرقت إلى الجدل الذي حدث بعد فوز ألبومها "أحلى دنيا" بجائزة عالمية حيث اعتبر الكثيرون انها دفعت مبلغاً مالياً مقابل ذلك. وعلى هذا علقت: "ما فيي خبركم أدّي انقهرت وانكسر قلبي" لافتة إلى أن بعض الأشخاص يكرهون النجاح وأنها أصرت على الحصول على الجائزة نفسها في العام التالي وهو ما حدث فعلاً.