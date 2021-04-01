بعد الانتقادت التي تعرّض لها جراء تلقيه لقاح كورونا.. راغب علامة يرد وهذا ما فعله

ردّ الفنان راغب علامة على الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً بعد إعلانه تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 في الإمارات. واستعاد، من خلال حسابه الخاص على "تويتر"، صورة نشرها أحد المتابعين ويتداخل فيها شكل يد تكتب وحمار. كما أعاد نشر التعليق عليها وجاء فيه: "عاجل للأسف هكذا تبدو صورة بعض المُغرّدين من أصحاب الحسابات الوهمية وهم يناقشون ويحلّلون موقف السوبرستار راغب علامة من تناول لقاح كورونا".

وعلّق بدوره: "تماماً كمية الجهل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. ليس فقط في بلادنا العربية لكن أيضاً في بلاد الغرب موجودين".

وكان راغب نشر على الحساب نفسه في وقت سابق صورة التقطت له وهو يتلقى اللقاح مع التعليق: "اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19 شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".

تماماً 🤣🤣🤣كمية الجهل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. ليس فقط في بلادنا العربية لكن ايضاً في بلاد الغرب موجودين https://t.co/tCWTYj8Vaw

— RaghebAlama (@raghebalama) March 31, 2021

يُذكر أنه كان أوضح حقيقة ما قاله عن اللقاح في مداخلة هاتفية أجريت معه ضمن حلقة من برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب على شاشة MBC مصر.

وقال: "ثمة من اجتزأ كلامي واستغلّه في حرب اعلامية على اللقاح. ليس هناك الا الأغبياء الذين لا يغيّرون رأيهم"، مشيراً إلى أنه ما زال يرى أن كورونا حرب عالمية ثالثة.