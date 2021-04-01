فنون ومشاهير

بعد الانتقادت التي تعرّض لها جراء تلقيه لقاح كورونا.. راغب علامة يرد وهذا ما فعله

Lebanon 24
01-04-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-808763-637528677374937572.png
Doc-P-808763-637528677374937572.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ردّ الفنان راغب علامة على الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً بعد إعلانه تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 في الإمارات. واستعاد، من خلال حسابه الخاص على "تويتر"، صورة نشرها أحد المتابعين ويتداخل فيها شكل يد تكتب وحمار. كما أعاد نشر التعليق عليها وجاء فيه: "عاجل للأسف هكذا تبدو صورة بعض المُغرّدين من أصحاب الحسابات الوهمية وهم يناقشون ويحلّلون موقف السوبرستار راغب علامة من تناول لقاح كورونا".

 

وعلّق بدوره: "تماماً كمية الجهل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. ليس فقط في بلادنا العربية لكن أيضاً في بلاد الغرب موجودين".

 

وكان راغب نشر على الحساب نفسه في وقت سابق صورة التقطت له وهو يتلقى اللقاح مع التعليق: "اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19 شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".

تماماً 🤣🤣🤣كمية الجهل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. ليس فقط في بلادنا العربية لكن ايضاً في بلاد الغرب موجودين https://t.co/tCWTYj8Vaw

 

يُذكر أنه كان أوضح حقيقة ما قاله عن اللقاح في مداخلة هاتفية أجريت معه ضمن حلقة من برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب على شاشة MBC مصر.

 

وقال: "ثمة من اجتزأ كلامي واستغلّه في حرب اعلامية على اللقاح. ليس هناك الا الأغبياء الذين لا يغيّرون رأيهم"، مشيراً إلى أنه ما زال يرى أن كورونا حرب عالمية ثالثة.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-04-03
21:00 | 2021-04-03
18:00 | 2021-04-03
16:00 | 2021-04-03
15:00 | 2021-04-03
12:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website