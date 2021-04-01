فنون ومشاهير

في عيد ميلاده قصي خولي يكشف عمره.. ورسالة لافتة من زوجته! (فيديو)

Lebanon 24
01-04-2021 | 19:30
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نشر الممثل السوري قصي خولي، على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام"، فيديو قصيراً احتفل من خلاله بعيد ميلاده وأشار إلى أنه بلغ عامه الـ45.

 

وأرفق المقطع بالتعليق التالي: "هي سنتي الـ45. الحمدلله على ما أعطاني الحمدلله على الصحة والنجاح والعائلة. الحمدلله على المحبة والنعمة والإيمان. الحمدلله أنني استطعت أن أحقق شيئاً مما حلمت به".

 

A post shared by Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosaikhaulii)

 

 

وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين تمنوا له العمر المديد والسعيد. أما ما لفت الأنظار فهي الرسالة التي وجهتها إليه زوجته مديحة الحمداني حيث كتبت: "يوم ميلاد سعيد، مني ومن ابنك. نتمنى لك في الحياة أفضل ما يمكن أن تقدمه لك الحياة. نتمنى لك يوم ميلاد رائعاً، صحياً، الآن وإلى الأبد".

 

كذلك تلقى الممثل المعايدات من زملائه ومنهم باسم ياخور الذي كتب: "كل سنة وانت سالم أبو العميد الحب" وعلقت الفنانة هند صبري: "كل عام وأنت بخير صديقي".

المصدر: لها
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