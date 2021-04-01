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فنون ومشاهير
فنانة عراقية تصدم الجمهور: "قدمت اليوم على تأشيرة لاسرائيل... يا رب تجي الموافقة"
Lebanon 24
01-04-2021
|
23:00
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أثارت الفنانة العراقية المقيمة في مصر فاتن فتحي المعروفة باسم نادية العراقية ضجة كبيرة على المواقع بسبب منشور ورد على حسابها الخاص على "فيسبوك".
وكتبت: " قدمت اليوم على تأشيرة لاسرائيل وحروح لوعجبني الوضع حسكن هناك. مش لاقية نفسي فبلاد العرب واتخنقت. يا رب تجي الموافقة واخلص بقى".
وأثار هذا موجة من الانتقادات اللاذعة والجارحة وصلت في بعض الأحيان إلى حد الشتم.
ورداً على ذلك أوضحت الفنانة لاحقاً أن تعليقها هذا لم يكن سوى كذبة نيسان. وفي هذا السياق كتبت: "شكراً للي شتموني على كذبة إبريل فموضوع تأشيرة اسرائيل وهذا ينم عن غيرتهم على بلادهم وكرههم للكيان الصهيوني المغتصب".
وأضافت: "وألف شكر للذين لم يصدقوا وثقتهم في قوميتي وحبي للعراق ومصر لا يعوضها الدنيا ومافيها.عاشت بلاد العرب والموت والسقوط للصهاينة. أحبكم".
وتابعت: " ياروح قلبي انتم. ممكن تصدقوا الشمس طلعت من الغرب لكن نادية تخون عروبيتها ده المستحيل ولو ملكوني نص تل ابيب. عاش العرب وعاشت فلسطين وربنا قادر يطردهم شر طردة. كل نيسان وأنتم بخير وأكذب عليكم بحبكم جداً وشكراً للي مصدقوش وعندهم ثقه فيه".
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