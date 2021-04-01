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فنون ومشاهير
لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي.. حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا؟
Lebanon 24
01-04-2021
|
17:50
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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خبرا يفيد بإصابة الممثل المصري القدير عادل إمام بفيروس كورونا.
ونقل موقع "الفن" المتخصص في متابعة الأخبار الفنية، عن مصادر لم يسمها، أن هذه أخبار "غير صحيحة". ونفى الموقع الأخبار التي تم تداولها حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا.
وأشار إلى أن عادل إمام "لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي"، وأكد أنه "حاليا يحظى برعاية طبية وأسرية ممتازة ويعيش يومياته بشكل طبيعي، مع الحفاظ على مسألة التباعد الاجتماعي".
وكشف الموقع الفني أن عادل إمام من القرر "أن يتلقى اللقاح خلال الأيام المقبلة".
وعادل إمام واحد من أكثر الممثلين المصريين الذين يتعرضون لشائعات لها علاقة بالوفاة والمرض، كان آخرها بداية الشهر الماضي، ووقتها قال نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن "كل ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام مجرد شائعات سخيفة"، مناشدا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من المعلومات قبل مشاركتها أو الترويج لها، خاصة ما يتعلق بصحة وحياة الفنانين.
المصدر:
سبوتنيك
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