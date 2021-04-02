فنون ومشاهير

بالأسود ومن دون ماكياج.. رضوى الشربيني تبكي في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها (فيديو)

Lebanon 24
02-04-2021 | 18:00
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ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، أثناء تقديم برنامجها "هي وبس"، على قناة cbc، لأول مرة بعد وفاة والدتها وقد ارتدت الملابس السوداء ومن دون ماكياج، وقالت إنها عاشت في كابوس لمدة 50 يومًا، خلال مرض والدتها ووفاتها، لافتة إلى أنها لن تستطيع التحدث عن هذه المحنة حاليًا.

 

ودخلت رضوى في نوبة بكاء وانهيار على الهواء وهي تقول إنها أصرت على تقديم البرنامج برغم عرض القناة عليها أن تمد عطلتها حتى انتهاء شهر رمضان، لأنها تحمل رسالة وهي نفسها من تدعم متابعيها قائلة "إن مع العسر يسرا".

 

 

وأضافت باكية أن الله دائماً موجود، حتى ولو كانت الأزمة شديدة، فهو لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وتابعت: "مهما حصل ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسة لكن ربنا موجود، اختبار صعب والحياة اختبارات، والحياة امتحان، كل واحد فينا عنده امتحان شكل وكل واحد فينا بيمتحن في مادة شكل وبيمتحن قدر استطاعته".

 

وشكرت رضوى جمهورها، كونهم الداعم الأساسي لها في هذه المحنة بدعواتهم لها ولوالدتها، ووجهت رسالة شكر أيضًا لأسرتها ولشخص معين ساندها، وطلبت من جمهورها أن يدعموها في الأيام القادمة، وأن يكفوا عن تعزيتها لأنها تشعر بما في قلوبهم بدون أي كلام.

 

يشار إلى أن والدة رضوى الشربيني توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بداية شهر آذار الماضي.

 

المصدر: لها
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