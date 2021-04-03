فنون ومشاهير

فنان شهير يقرر ترك التمثيل: "سأعمل سائق تاكسي أفضل من العيش بالدين!"

Lebanon 24
03-04-2021 | 06:00
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نشر الفنان المصري شريف خير الله على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" منشوراً يكشف من خلاله الظروف السيئة التي يمر بها جراء ابتعاده عن الساحة الفنية، حيث تحدث عن العمل الجديد المعروض عليه.

 

وكتب شريف قائلاً: "الحمدلله بعد توقف عن العمل تلات سنين جالي شغل جديد أفهم فيه، سواق تاكسي في تركيا، أحسن من العيش بالسلف والدين... لما أموت زغرطوا عليا وأفرحوا".

 

وفي أول رد على ما كتبه شريف خيري، قال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إن شريف فنان كبير ومحترم وبطل من أبطال الشاشة، وما كتبه لم يكن يقصد به ما فهم لدى البعض.

 

يذكر أن آخر أعمال شريف خيرالله كان ظهوره ضيف شرف في مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف.

 

وقدم شريف خير الله العديد من الأعمال الفنية، مثل مسلسلات "مشرفة رجل لهذا الزمان"، "أهل الهوى"، و"النار والطين" و"الخفافيش" و"الدخول في الممنوع"، وأفلام "فخ الجواسيس"، "عصر القوة"، "جيران آخر زمن"، "لحظة خطر"، "سوق النساء"، "حاحا وتفاحة"، وفيلم "كلاشنكوف".

المصدر: لها
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