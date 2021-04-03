جومانا مراد منهارة.. لقطات أولى من عزاء طفلتها ديانا (صور وفيديو)

أقامت الممثلة السورية جومانا مراد، أمس الجمعة، عزاء بوفاة طفلتها ديانا، التي توفيت الأسبوع الماضي، في خبر أحزن محبيها والوسط الفني العربي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لجومانا أثناء استقبالها للمعزين في حديقة منزلها في حي الزمالك بالقاهرة، وهي ترتدي الكمامة الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

55 صورة من عزاء ابنة #جومانا_مرادhttps://t.co/UCSrKgGYur pic.twitter.com/Lu38e81iuw

وكان في مقدمة المعزين الفنانة التونسية درة وزوجها، والفنانة وفاء عامر، والكاتبة إنجي علاء، إلى جانب العديد من أهل وأصدقاء جمانة مراد، وغير العاملين بالمجال الفني والنشاط الدرامي.

بالصور.. درة ووفاء عامر وإنجي علاء أول الحضور لعزاء ابنة جومانة مرادhttps://t.co/oyC2ay2LPW

— المستقبل (@NewsElmostaqbal) April 2, 2021

ورزقف مراد في شهر تشرين الأول الماضي بتوأم هما ديانا وعلي من زوجها رجل الأعمال ربيع بسيسو، بعدما انتهت من تصوير مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة المصرية يسرا.

وكانت ديانا تعاني من حالة مرضية صعبة، وظلت طيلة الأشهر الست الماضية تعاني من مرض رفضت والدتها الإفصاح عن طبيعته، حتى توفيت نهاية شهرآذار الماضي.

وأعلنت مراد، الاثنين الماضي، عن وفاة ابنتها ديانا عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، من دون الكشف عن سبب الوفاة.