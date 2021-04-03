فنون ومشاهير

جومانا مراد منهارة.. لقطات أولى من عزاء طفلتها ديانا (صور وفيديو)

Lebanon 24
03-04-2021 | 09:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أقامت الممثلة السورية جومانا مراد، أمس الجمعة، عزاء بوفاة طفلتها ديانا، التي توفيت الأسبوع الماضي، في خبر أحزن محبيها والوسط الفني العربي.

 

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لجومانا أثناء استقبالها للمعزين في حديقة منزلها في حي الزمالك بالقاهرة، وهي ترتدي الكمامة الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

55 صورة من عزاء ابنة #جومانا_مرادhttps://t.co/UCSrKgGYur pic.twitter.com/Lu38e81iuw

 

وكان في مقدمة المعزين الفنانة التونسية درة وزوجها، والفنانة وفاء عامر، والكاتبة إنجي علاء، إلى جانب العديد من أهل وأصدقاء جمانة مراد، وغير العاملين بالمجال الفني والنشاط الدرامي.

بالصور.. درة ووفاء عامر وإنجي علاء أول الحضور لعزاء ابنة جومانة مرادhttps://t.co/oyC2ay2LPW

 

ورزقف مراد في شهر تشرين الأول الماضي بتوأم هما ديانا وعلي من زوجها رجل الأعمال ربيع بسيسو، بعدما انتهت من تصوير مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة المصرية يسرا.

 

وكانت ديانا تعاني من حالة مرضية صعبة، وظلت طيلة الأشهر الست الماضية تعاني من مرض رفضت والدتها الإفصاح عن طبيعته، حتى توفيت نهاية شهرآذار الماضي.

 

وأعلنت مراد، الاثنين الماضي، عن وفاة ابنتها ديانا عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، من دون الكشف عن سبب الوفاة.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-04-03
21:00 | 2021-04-03
18:00 | 2021-04-03
16:00 | 2021-04-03
15:00 | 2021-04-03
12:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website