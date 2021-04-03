ماجدة الرومي تغني أغنية ممنوعة لأم كلثوم.. هذه قصتها

استهلت الفنانة ماجدة الرومي، أول حفل يقام في قصر القبة بالعاصمة المصرية القاهرة بعد افتتاحه، أمس الجمعة، بأغنية ممنوعة للفنانة المصرية الراحلة، أم كلثوم.

وشدت الرومي بأغنية "على باب مصر"، التي منعها الملك فاروق، لتلقى تصفيقا حارا من الجمهور الحاضر بعد انتهاء أدائها، بحسب ما ذكرته تقارير مصرية.

وأغنية "على باب مصر" من كلمات الشاعر الراحل كامل الشناوي، وكانت تحمل في البداية اسما آخر هو "أنا الشعب"، وعند وضع الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب ألحانها، اتفق مع أم كلثوم على تعديل اسمها ليكون "على باب مصر".

وبعد اندلاع ثورة الـ23 من تموز عام 1952، تم تعديل بعض الكلمات الأصلية للأغنية في جلسات عمل جمعت بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، ومنها "أنت في صمتك مرغم" لتصبح "كنت في صمتك مرغم".

وأدت أم كلثوم أغنية "على باب مصر" لأول مرة في الحفل الذي أقيم في أحد أعياد ثورة يوليو عام 1964 في نادي الضباط، وفي حضور الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر.

كما حرصت ماجدة الرومي في حفلها بقصر القبة، أمس الجمعة، على الإشادة بالموكب التاريخي الخاص بنقل مومياوات ملوك مصر من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، اليوم السبت.

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وتعتبر ماجدة الرومي أول فنانة تحيي حفلات في "قصر القبة" العريق بعد افتتاحه للجمهور.