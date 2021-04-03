مشهد عبد المنعم عمايري "الخادش" في الحمام لا يزال يتفاعل.. والمسلسل يحقق أعلى نسبة مشاهدة!

يبدو أن مشهد الفنان عبد المنعم عمايري في مسلسل "قيد مجهول"، وهو يقضي حاجته في الحمام لا يزال يثير ضحة وتفاعلاً على المواقع الاجتماعية بين مؤيد ومعارض للفكرة والمشهد الذي استفزّ مجموعة من المتابعين للمسلسل، وهو من إخراج السدير مسعود في أول تجارب له في عالم المسلسلات القصيرة.

رد الفنان عبد المنعم عمايري كان محط جدل هو الآخر بعدما وصف المتابعين "بالبقر"، وقال آخرون إن المشهد عادي وهو في إطار ما يفعله كل إنسان يومياً، وما الذي ظهر حتى تبدأ الحملة على عبد المنعم عمايري ويبدأ الشتم والسب بحقه، في وقت تحفل مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تُعد فعلاً خادشة للحياء وخارجة عن الاطار الدرامي التمثيلي بحسب ما يدور أو يظهر في "قيد مجهول".

علما ان المسلسل حقق أعلى نسبة مشاهدة بحسب المتابعين، وسبق كثيراً مسلسل "قارئة الفنجان" الذي ينافسه طبقاً لتشابه عدد الحلقات بين المسلسلين.

فهل تنتهي قصة العمايري عند هذا الحد، أم سيقدم البرنامج والمحطة اعتذاراً بحسب ما يطالب به البعض؟