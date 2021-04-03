فنون ومشاهير

إطلالة سعد لمجرد "الأنثوية" تعرضه للسخرية والتهكم.. شاهدوا ملابسه (صور)

Lebanon 24
03-04-2021 | 21:00
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تشغل إطلالات النجم سعد لمجرد الغريبة وغير المتوقعة متابعيه وتثير فضول البعض، وغالباً ما يحدث جدلاً باختياراته التي ينقسم حولها الجمهور بين من يعتبرها مبالغاً فيها ومن يراها مختلفة وخاصة به.

 

وأحدث النجم المغربي جدلا كبيرا من خلال إطلالته ببنطال بيج واسع، يشبه القصّات النسائية، مع كنزة سوداء من الصوف الناعم بتصميم غريب لا يتقبله أغلب الرجال، ونسق مع ملابسه حذاء من نقشة جلد النمر مع قبعة صوفية باللون البيستاش.

 

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ولا تزال هذه الاطلالة محط اهتمام متابعيه على تطبيق انستغرام، الذين انقسمت تعليقاتهم بين الساخرة من اختياراته ومحاولته التجديد والظهور بستايل خاص به، ولكن غالباً ما يفشل في تحقيق ذلك لأنه يتجه للمبالغة والاستعراض، وكذلك هناك من استغرب وانتقد تلك الملابس، واصفين اياها بالانثوية وغير المناسبة له. في المقابل دافع عنه العديد من محبيه الذين اعتبروا الأمر طبيعي ويعبر عن ستايل لمجرد الخاص به والذي يميزه عن باقي النجوم.

 

يذكر أن آخر أعمال سعد أغنية "نجيبك" وحققت نسبة مشاهدة عالية في فترة قصيرة، وهي من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برح
المصدر: لها
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