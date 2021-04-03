فنون ومشاهير

الموت يغيب ممثلاً لبنانياً قديراً

Lebanon 24
03-04-2021 | 11:27
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توفي الممثل اللّبناني القدير إدوار الهاشم عن عمر 88 عاماً، وسيتم الصلاة عليه اليوم السبت في الكنيسة بحضور عائلته فقط، على أن تتلقى أسرته التعازي عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذاً لمقررات الدولة اللبنانية بالحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

 

ولد الممثل الرّاحل في قرطبا في 5 أيار من العام 1933، ونشأ في العاقورة ودخل الى المديرية العامة للطيران المدني بوظيفة كاتب بعمر 19 سنة. وانتسب الى الفرقة الوطنية للتمثيل في الجامعة الاميركية التي تأسست برئاسة الدكتور نديم المقدسي والدكتور سليم الخوري، وكان عمره نحو 22 سنة، وقد سجل مع الفرقة عشرات الحلقات تحت اسم "في مواكب النور" للاذاعة اللبنانية.

 

وفي الوقت نفسه بدأ تلفزيون لبنان، وحينها دعاه المخرج شكيب خوري وغيره من الاساتذة لتسجيل مسرحيات وحلقات، وكان اول عمل له في التلفزيون - قناة 7، مسرحية "الام"، عام 1960، وكانت من اخراج عصام حموي. وفي السينما فأتت مشاركته الاولى في فيلم "الانفجار" عام 1982. اما اول مسرحية فكانت "صف المحامين"، وفي الدوبلاج بدأت تجربته في استوديو المصري، واول دبلجة كانت المسلسل الكرتوني "السنافر."

ومن بين الأعمال الدرامية التي شارك فيها، نذكر مسلسل "بين بيروت ودبي" و"لونا" و"الينابيع" و"كيندا" و"كاراميل" وغيرها الكثير، كما شارك بمسرحية "يوسف بك كرم" عام 1996، وفي فيلم ايراني عن حرب تموز عام 2007

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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