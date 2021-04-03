راغب علامة يواصل الرد على منتقديه: لقاح كورونا لم يعد يخيفني !

واصل الفنان راغب علامة ردّه على كل منتقديه خلال الأيام القليلة الماضية بعدما تلقّى لقاح كورونا .

وفي تغريدة له عبر "تويتر " أكّد راغب أنه أخذ اللقاح لأنه تطوّر وأصبح منتج من أهم شركات الأدوية ولذلك وجد أن اللقاح لم يعد يخيفه .

وكتب راغب: "كثير من الناس خائفين من اللقاح وانا كنت واحد منهم ، بما أن فيروس كورونا لم يمت مع الوقت ، بل تطور وازداد وانتشر ، وبما ان اللقاح قد تطوّر واصبح منتج من اهم شركات الأدوية في العالم فقد وجدت ان اللقاح لم يعد يخيفني وانه من الضروري ان أتلقى اللقاح انا وعائلتي " .

كثير من الناس خائفين من اللقاح وانا كنت واحد منهم ، بما أن ڤيروس كورونا لم يمت مع الوقت ، بل تطور وازداد وانتشر ، وبما ان اللقاح قد تطوّر واصبح منتج من اهم شركات الأدوية في العالم فقد وجدت ان اللقاح لم يعد يخيفني وانه من الضروري ان أتلقى اللقاح انا وعائلتي https://t.co/wjUFwnhmXz