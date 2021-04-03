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فنون ومشاهير
نيللي كريم تتعرض لمحاولة قتل وتفقد الذاكرة في "ضد الكسر"
Lebanon 24
03-04-2021
|
23:00
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ضد الكسر" البرومو الرسمي للعمل الذي يعرض في السباق الرمضاني المرتقب، وتلعب بطولته الفنانة المصرية نيللي كريم.
وفاجأت الفنانة نيللي كريم جمهورها بشخصيتها في العمل، حيث تظهر بشخصية سلمى وهي فتاة من مشاهير "تيك توك"، ويدور المسلسل في إطار تشويقي حيث تتعرض نيللي لمحاولة قتل فاشلة، ويتم نقلها للمستشفى وهناك تفقد الذاكرة بشكل جزئي وتدور الشبهات حول زوجها في المسلسل الفنان محمد فراج.
من ناحية أخرى، قررت نيللي احتراف عالم الغناء بعد نجاحها الكبير كممثلة صُنِّفت من أبرز نجوم الصف الأول في الدراما، حيث فاجأت جمهورها بأغنية جديدة تحمل اسم "دولا دولا" على طريقة الفيديو كليب مع فرقة "المدفعجية".
نيللي كريم تتعرض لمحاولة قتل وتفقد الذاكرة في
تأتي هذه الأغنية الجديدة التي طرحتها نيللي عبر موقع يوتيوب ضمن الحلقة الأخيرة من برنامج "هيتايا" وهو مزيج بين عرض الواقع وبرنامج مزيكا، ويعد أول عمل ديجيتال للفنانة نيللي كريم يذاع على "يوتيوب".
وانتهت نيللي من تصوير الموسم الأول من البرنامج. وسبق أن شاركت مع فرقة "المدفعجية" في مقطع صغير لأغنية مليونير وهي تتر مسلسلها الرمضاني بـ100 وش الذي سبق أن حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني السابق، لتقرر بعد ذلك دخول عالم الغناء خاصة المهرجانات.
يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.
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