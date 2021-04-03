فنون ومشاهير

تهديد إعلامي عربي شهير بالقتل.. وهذا ما كشفه!

Lebanon 24
03-04-2021 | 15:00
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تلقى الإعلامي العراقي نزار الفارس مقدم برنامج "مع الفارس" عبر قناة الرشيد في العراق تهديدات بالقتل، أجبرته على اتخاذ قرار قال عنه إنه نهائي لا سيما أنه يتعرض لضغوطات كبيرة.

وقال نزار الفارس إنه انسحب من تقديم البرامج بشكل نهائي، لكنه لن يستطيع الإفصاح عن ذكر الأسباب، محتفظاً بها لنفسه. 

وعرض نزار مجموعة من رسائل التهديد بالقتل التي وصلته عبر بريده الخاص، وذلك عبر خاصية الستوري في حسابه على موقع انستغرام، كشفت عن تهديده بالقتل رغم أن هناك توقعات بأسباب أخرى وراء الكواليس.

وكتب نزار قائلاً: "أعلنُ لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائياً بدون ذكر الأسباب، حجم الضغوطات كبيرة". 

A post shared by نزار الفارس - Nazar Al-Faris (@nazar.alfaris)

ووصل النزاع القضائي بين نزار الفارس والفنانة المصرية رانيا يوسف ذروته، بعدما بدأ مع عرض حلقتها ليلة رأس السنة التي استضاف فيها الأخيرة وتضمنت تصريحات وجدها البعض مسيئة.

المصدر: نواعم
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