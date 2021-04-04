بينهّن مايا دياب ونجوى كرم.. نجمات على علاقة ممتازة بأزواجهن السابقين وعائلاتهم

رغم أن بعض وقائع الانفصال تشهد على مشاهدات كلامية وهجوم ومشاكل كبيرة في أروقة المحاكم الا أن أحيانًا الصداقة بين الثنائي أو بين الزوجة وعائلة الطليق تكون سيدة الموقف. تعرفوا الى نجمات على علاقة مميزة جدًا مع أزواجهن السابقين أو مع عائلاتهم



مايا دياب

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لطالما تحدثت الفنانة مايا دياب عن أن ابنتها كاي وكل ما يصب في مصلحتها هو أولويتها المطلقة، وكان آخر عيد ميلاد لكاي بحضور زوج مايا السابق عباس ناصر حيث رقصة العائلة مجتمعة. وعلقت مايا بالقول إن طليقها أهداها أعظم ما في الحياة وهذا وحده كفيل بأن تبقى العلاقة ممتازة بينهما.أصالة







لحدّ هذه اللحظة لا تزال العلاقة بين أصالة وطليقها طارق العريان متوترة جدًا فأصالة التي جرحتها الخيانة لن تستطع تخطي الموضوع بسهولة. ولكن دعمها لزوجة موسى عيسى ابن أخت طارق المتخصصة في مجال الموضة، واصرارها على حضور عرض الأزياء الذي أقامته، أكد أن أصالة تفصل بين طارق وعائلته التي جمعتها بها سنوات من الحب.



سلافة معمار





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لا تربط بين سلافة معمار وسيف الدين سبيعي علاقة ود رغم الطلاق فقط، الا أن بين سلافة وابنة أخت سيف أيضًا علاقة ممتازة تتحدث عنها دائمًا في كل اطلالاتها.



نجوى كرم





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بعد سنوات من القطيعة عادت نجوى كرم لترسي علاقات مهنية واجتماعية مميزة بينها وبين يوسف حرب طليقها لتكون من النجمات اللواتي يؤكدن أن الطلاق ليس نهاية العلاقة الانسانية.