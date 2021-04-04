فنان شهير بحالة حرجة جرّاء جرعة زائدة.. وهذه التفاصيل

يعاني الممثل ومغني الراب DMX من حالة صحية حرجة، وذلك بعد أخذه جرعة زائدة من المخدرات، الأمر الذي استدعى نقله فورا الى المستشفى. وقال محاميه موراي ريتشمان إنه في حالة خطيرة.

DMX ينقل للمستشفى بحالة حرجة بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات. pic.twitter.com/RjnJrf0iMJ

— Celebs Arabic (@CelebsArabic) April 3, 2021

وقال ريتشمان إن DMX واسمه الحقيقي إيرل سيمونز، نُقل إلى مستشفى في وايت بلينز بنيويورك في وقت متأخر من مساء الجمعة، حيث أحاطت أسرته به.



قال المحامي: "كان على أجهزة الإنعاش"، مضيفاً: "لقد تم نزع آلات دعم حياته. إنه يتنفس من تلقاء نفسه ولكن هناك نشاط دماغي ضئيل".

الجدير ذكره انه كانت قد قضت محكمة في مانهاتن سابقا بسجن الممثل ومغني الراب DMX لمدة عام، وذلك بسبب تهربه من سداد ضرائب بقيمة 1.7 مليون دولار.