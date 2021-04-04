زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق بسبب مفاجأة ميلادها (فيديو)

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي الاحتفال بميلاد زوجته ناديا بطريقته الخاصة، فبعد تحضيره لاحتفال رومانسي داخل إحدى المطاعم على النيل جهز لها مفاجأة طريفة في المنزل وبأجواء عائلية بسيطة.



وشارك الفيشاوي متابعيه على تطبيق انستغرام بمجموعة من الصور العفوية التي جمعت أفراد عائلته ومقطع فيديو من الاحتفال الجديد بميلاد زوجته، وظهر فيه وهو يقوم برشها ببعض الزينة الملونة المعبأة في زجاجات، واستمر في رشها الى أن غطت الأوراق ملابسها وشعرها بالكامل لتطالبه بالتوقف وهي تضحك وتمازحه قائلة: "كفاية..طلقني أرحم بقى".

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بدوره، علق الفيشاوي على المقطع قائلاً: "فاضل ساعه وعيد الميلاد يخلص انا كده رضيت ذمتي واحتفلت".

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