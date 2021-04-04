فنون ومشاهير

زوجة أحمد الفيشاوي تطلب الطلاق بسبب مفاجأة ميلادها (فيديو)

Lebanon 24
04-04-2021 | 21:00
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يواصل الفنان أحمد الفيشاوي الاحتفال بميلاد زوجته ناديا بطريقته الخاصة، فبعد تحضيره لاحتفال رومانسي داخل إحدى المطاعم على النيل جهز لها مفاجأة طريفة في المنزل وبأجواء عائلية بسيطة.


وشارك الفيشاوي متابعيه على تطبيق انستغرام بمجموعة من الصور العفوية التي جمعت أفراد عائلته ومقطع فيديو من الاحتفال الجديد بميلاد زوجته، وظهر فيه وهو يقوم برشها ببعض الزينة الملونة المعبأة في زجاجات، واستمر في رشها الى أن غطت الأوراق ملابسها وشعرها بالكامل لتطالبه بالتوقف وهي تضحك وتمازحه قائلة: "كفاية..طلقني أرحم بقى".

 

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)


بدوره، علق الفيشاوي على المقطع قائلاً: "فاضل ساعه وعيد الميلاد يخلص انا كده رضيت ذمتي واحتفلت".

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)

 

 

 

المصدر: لها
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