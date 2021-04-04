محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة بطريقة غريبة (فيديو)

قبل ساعات من انطلاق موكب المومياوات الملكية، شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة "غاوي نكش".

وعبر حسابه على "إنستغرام"، نشر رمضان برومو الأغنية الجديدة التي يظهر فيها يلف جسده بأشرطة تشبه ملابس المومياوات، ونائما بداخل تابوت ثم يخرج من التابوت ليغني كلمات الأغنية.

وحرص عدد من الفنانين الذين شاركوا في فعاليات موكب نقل المومياوات الملكية التاريخي من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على التعبير عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.