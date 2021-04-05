كان سيُعرض في رمضان.. وقف هذا المسلسل (صورة)

أعلنت شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» المصرية، وقف مسلسل «الملك» الذي يتناول قصة الملك الفرعوني أحمس، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان.



وما أن أُذيع المقطع الترويجي الأول لمسلسل «أحمس» الذي كان من المُنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حتى قوبل بموجة من الانتقادات، التي كان أغلبها يصب في خانة انتقاد الهيئة الشكلية التي ظهر بها أبطال العمل الذين من المفترض أنهم يُمثلون حقبة تاريخية تعود للملك «أحمس»، مؤسس الأسرة الثامنة عشرة، ومعركته الشهيرة التي انتهت بانتصاره على «الهكسوس».



وطال الانتقاد في البداية بطل المسلسل الذي ظهر مُلتحياً، هو وعدد من أبطال العمل في إطلالة لا تتناسب مع حياة المصري القديم، التي لم تكن اللحية فيه من سمات الرجال الشكلية، مروراً بالأزياء والديكورات التي بدت عصرية.



ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر بالمسلسل أن العمل الذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان عمرو يوسف، قد تقرر وقف عرضه خلال الموسم الرمضاني 2021. وأكدت المصادر أنه تقرر وقف عرض المسلسل بعد الانتقادات التي وُجهت له على الملابس والأزياء وشكل الممثلين الذين ظهروا في الإعلان الخاص بالمسلسل، لحين مراجعة تلك الانتقادات.



مسلسل «الملك» مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب المصري العالمي نجيب محفوظ.