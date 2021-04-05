فنان مصري شهير يخضع لجراحة.. وينشر صورته من المستشفى

كشف الفنان المصري شريف منير عن خضوعه لجراحة من خلال صورة التُقطت له بينما يرقد على سرير في أحد المستشفيات، ونشرها عبر حسابه الشخصي في تطبيق "إنستغرام".



وبدا شريف متعباً بعد الجراحة، وكشف تفاصيل عنها قائلاً: "عملية فتاء على الماشي كده الحمد لله"، وقدّم الشكر للطاقم الطبي والمستشفى.

A post shared by Sherif Moneer (@sherifmoneerofficial)

من ناحية أخرى، يغيب النجم المصري عن السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام، وكان قد قدّم العام الماضي مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.



