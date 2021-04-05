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الأمن المصري يلقي القبض على نجم "بنت الجيران" بهذه الاتهامات

Lebanon 24
05-04-2021 | 23:00
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ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش، وذلك على خلفية انهامه بفتح مقهى دون ترخيص.

وبحسب جريدة "مصراوي" المصرية، فقد ألقت الشرطة القبض على المطرب الشعبي، حسن شاكوش وآخرين، بعدة اتهامات، منها قيامهم بفتح "كافيه" بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وكذلك مخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بقيامهم بتنظيم حفل افتتاح لـ"الكافيه".

وفور انتشار خبر الحفل ثم القبض على شاكوش تصدر هاشتاغ "شاكوش يخالف القانون"، حيث طالب رواد "تويتر" بتطبيق القانون عليه، رافضين ما فعل.

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق مع شاكوش واثنين آخرين، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وكانت قوات الأمن بالقاهرة، قد توجهت أمس الأحد، إلى أحد المقاهي بمدينة نصر لفحصه وتبين من خلال الفحص والتحري أنه ليس مرخصا، وأنه مملوك للمطرب حسن شاكوش، وتبين أيضا أن هناك مخالفات داخل المحل حيث عثرت قوات الأمن على عدد من النراجيل "الشيشة"، وتم تشميع المحل بمعرفة الجهات المختصة.
المصدر: نواعم
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