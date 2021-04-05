24
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
الأمن المصري يلقي القبض على نجم "بنت الجيران" بهذه الاتهامات
Lebanon 24
05-04-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش، وذلك على خلفية انهامه بفتح مقهى دون ترخيص.
وبحسب جريدة "مصراوي" المصرية، فقد ألقت الشرطة القبض على المطرب الشعبي، حسن شاكوش وآخرين، بعدة اتهامات، منها قيامهم بفتح "كافيه" بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
وكذلك مخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بقيامهم بتنظيم حفل افتتاح لـ"الكافيه".
وفور انتشار خبر الحفل ثم القبض على شاكوش تصدر هاشتاغ "شاكوش يخالف القانون"، حيث طالب رواد "تويتر" بتطبيق القانون عليه، رافضين ما فعل.
وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق مع شاكوش واثنين آخرين، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.
وكانت قوات الأمن بالقاهرة، قد توجهت أمس الأحد، إلى أحد المقاهي بمدينة نصر لفحصه وتبين من خلال الفحص والتحري أنه ليس مرخصا، وأنه مملوك للمطرب حسن شاكوش، وتبين أيضا أن هناك مخالفات داخل المحل حيث عثرت قوات الأمن على عدد من النراجيل "الشيشة"، وتم تشميع المحل بمعرفة الجهات المختصة.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك من جديد.. هذا هو الحدث الأكبر (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا هو الحدث الأكبر (فيديو)
15:00 | 2021-04-05
05/04/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:45 | 2021-04-05
05/04/2021 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائب تكتل "لبنان القوي" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائب تكتل "لبنان القوي" (صورة)
19:20 | 2021-04-05
05/04/2021 07:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية سرية.. جنود اسرائيليون يدمّرون نقطة عسكرية سورية
Lebanon 24
عملية سرية.. جنود اسرائيليون يدمّرون نقطة عسكرية سورية
19:32 | 2021-04-05
05/04/2021 07:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "على موقفه" و"التيار" يرى في زيارة باسيل لفرنسا اعادة انفتاح على العهد
Lebanon 24
الحريري "على موقفه" و"التيار" يرى في زيارة باسيل لفرنسا اعادة انفتاح على العهد
16:15 | 2021-04-05
05/04/2021 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:00 | 2021-04-06
ما حقيقة الديو بين نانسي عجرم وهذا الفنان؟
10:30 | 2021-04-06
ممثل يثير غضب اللبنانيين بسبب إطلاقه هذه الصفة عليهم.. والجمهور يتهمه بتشويه صورة بلده (فيديو)
09:00 | 2021-04-06
وسامة تيم حسن في صورة قديمة حديث السوشيال ميديا.. شاهدوا كيف كان شكله
06:00 | 2021-04-06
فنانة مصرية شهيرة تصدم المتابعين بزواجها من سعد الصغيّر (صورة)
21:00 | 2021-04-05
رامز جلال يصدم الجميع بشكله في برنامجه الرمضاني (صورة)
18:00 | 2021-04-05
بعد اعتباره مصدر نحس لسنوات.. الجمهور المصري ينصف حسين الجسمي (صورة)
فيديو
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
Lebanon 24
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
11:36 | 2021-04-05
06/04/2021 13:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-04-04
06/04/2021 13:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
10:27 | 2021-04-04
06/04/2021 13:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact