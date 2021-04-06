وسامة تيم حسن في صورة قديمة حديث السوشيال ميديا.. شاهدوا كيف كان شكله

فاجأ الممثل السوري تيم حسن متابعيه على تطبيق "إنستغرام" بصورة قديمة له برفقة زملائه النجوم باسل خياط، قصي خولي، وسامر شقير.

وأوضح حسن لمتابعيه أن الصورة تعود إلى فترة الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وكتب في التعليق: "نشر الصديق الغالي سامر شقير على فيسبوك هذه الصورة الحلوة من أيام زمان الحلوة مع قصي، وباسل.. الأحبة".

ونقل تيم تعليق شقير على الصورة، إذ كتب: و"قال على ذمته، بذلك اليوم تقلّعنا من المعهد لأنه رحنا حضرنا فعاليات مهرجان السينما.. وكان ممنوعًا علينا نطلع من المعهد ونترك الدروس.. خلّصنا من السينما، وقررنا أن نذهب إلى باسل على قدسيا، نزلنا في دمر لنأخذ أكلًا.. ومنشان تكمل معنا علقنا مع شباب قدام المطعم، وأكلنا إللي فيه النصيب، وهاي صورتنا بعد ما وصلنا.. مش معروف كنا زعلانين، أو فرحانين، جوعانين أو شبعانين، مقهورين أو مروقين".

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ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه، ولفتت وسامة تيم الأنظار، إذ لاحظ العديد من محبيه أنه لم يتغيّر ولا يزال يحافظ على وسامته وجاذبيته.

يذكر أن حسن سيغيب عن الشاشة الصغيرة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وذلك بعدما أطلّ في شباط الماضي، من خلال مسلسل "أنا"، من تأليف عبير شرارة، وإخراج سامر برقاوي، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً.