فنون ومشاهير

وسامة تيم حسن في صورة قديمة حديث السوشيال ميديا.. شاهدوا كيف كان شكله

Lebanon 24
06-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-810123-637532919210072124.png
Doc-P-810123-637532919210072124.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأ الممثل السوري تيم حسن متابعيه على تطبيق "إنستغرام" بصورة قديمة له برفقة زملائه النجوم باسل خياط، قصي خولي، وسامر شقير.

 

وأوضح حسن لمتابعيه أن الصورة تعود إلى فترة الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وكتب في التعليق: "نشر الصديق الغالي سامر شقير على فيسبوك هذه الصورة الحلوة من أيام زمان الحلوة مع قصي، وباسل.. الأحبة".

 

ونقل تيم تعليق شقير على الصورة، إذ كتب: و"قال على ذمته، بذلك اليوم تقلّعنا من المعهد لأنه رحنا حضرنا فعاليات مهرجان السينما.. وكان ممنوعًا علينا نطلع من المعهد ونترك الدروس.. خلّصنا من السينما، وقررنا أن نذهب إلى باسل على قدسيا، نزلنا في دمر لنأخذ أكلًا.. ومنشان تكمل معنا علقنا مع شباب قدام المطعم، وأكلنا إللي فيه النصيب، وهاي صورتنا بعد ما وصلنا.. مش معروف كنا زعلانين، أو فرحانين، جوعانين أو شبعانين، مقهورين أو مروقين".

 

A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)


 

ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه، ولفتت وسامة تيم الأنظار، إذ لاحظ العديد من محبيه أنه لم يتغيّر ولا يزال يحافظ على وسامته وجاذبيته.

 

يذكر أن حسن سيغيب عن الشاشة الصغيرة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وذلك بعدما أطلّ في شباط الماضي، من خلال مسلسل "أنا"، من تأليف عبير شرارة، وإخراج سامر برقاوي، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً.

 

 

 

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2021-04-06
10:30 | 2021-04-06
06:00 | 2021-04-06
23:00 | 2021-04-05
21:00 | 2021-04-05
18:00 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website