فنون ومشاهير

ما حقيقة الديو بين نانسي عجرم وهذا الفنان؟

Lebanon 24
06-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-810127-637532923306437049.jpg
Doc-P-810127-637532923306437049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الفنان العراقي مصطفى العبد الله في برنامج The Insider بالعربي، على صحة التعاون مع الفنانة نانسي عجرم في عمل قريب، لكنه أشار الى أن الصورة ليست واضحة بعد فيما يخص شكل العمل.

وقال العبدالله لمقدم البرنامج إيلي نخلة، إنه يتم العمل على أغنية عراقية ولكن حتى اليوم لم يتقرر اذا ستكون ديو بينهما أم سيتولى إخراجها كونه فنان ومخرج بالوقت نفسه، أم أنه سيتولى فقط انتاجها كونه مالكاً لشركة نجوم الدار البيضاء.

وخلال اللقاء أوضح العبدالله أن الأغنية ستكون ايقاعية وقريبة من ستايل أغاني عجرم، فيما لفت الفنان علي جاسم الذي سيتولى تلحين الاغنية الى أنه ما زال في طور تحضير الأغنية وسيقدم لها لحناً سيدخلها أكثر الى قلوب العراقيين.
المصدر: الجرس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:30 | 2021-04-06
09:00 | 2021-04-06
06:00 | 2021-04-06
23:00 | 2021-04-05
21:00 | 2021-04-05
18:00 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website