ما حقيقة الديو بين نانسي عجرم وهذا الفنان؟

أكد الفنان العراقي مصطفى العبد الله في برنامج The Insider بالعربي، على صحة التعاون مع الفنانة نانسي عجرم في عمل قريب، لكنه أشار الى أن الصورة ليست واضحة بعد فيما يخص شكل العمل.وقال العبدالله لمقدم البرنامج إيلي نخلة، إنه يتم العمل على أغنية عراقية ولكن حتى اليوم لم يتقرر اذا ستكون ديو بينهما أم سيتولى إخراجها كونه فنان ومخرج بالوقت نفسه، أم أنه سيتولى فقط انتاجها كونه مالكاً لشركة نجوم الدار البيضاء.وخلال اللقاء أوضح العبدالله أن الأغنية ستكون ايقاعية وقريبة من ستايل أغاني عجرم، فيما لفت الفنان علي جاسم الذي سيتولى تلحين الاغنية الى أنه ما زال في طور تحضير الأغنية وسيقدم لها لحناً سيدخلها أكثر الى قلوب العراقيين.