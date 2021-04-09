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فنون ومشاهير
حذف أغنية لروبي.. لهذا السبب
Lebanon 24
09-04-2021
|
15:00
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تواجه الفنانة المصرية روبي، أزمة بسبب حذف أغنية من ألبومها الغنائي "حتة تانية"، مما أثار التساؤلات في مصر.
وفوجئت الفنانة روبي بحذف أغنيتها "أنا لو زعلانة"، التي سبق وطرحتها منتصف شهر آذار الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأمر الذي دفع قطاعا كبيرا من الجمهور للبحث عن أسباب حذف أغنية روبي "أنا لو زعلانة" من "يوتيوب".
وفوجئ جمهور روبي، بحذف الأغنية خلال تشغيل مقطع الفيديو على "يوتيوب"، وذلك بسبب انتهاك روبي لحقوق الطبع والنشر، حيث جاء على "يوتيوب" بأن الفيديو غير متوفر ولم يعد متاحا بسبب مطالبة بحقوق الطبع والنشر من المخرج مصطفى عامر.
وتم تصوير أغنية "أنا لو زعلانة" التي جرى حذفها، بشوارع وشواطئ محافظة بورسعيد، حيث نشبت أزمة أدت إلى قيام المخرج بالمطالبة بحظر الأغنية.
المصدر: الوطن
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