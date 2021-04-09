فنون ومشاهير

سبب مؤثر وراء رغبة صباح في بيع منزلها قبل وفاتها.. راغب علامة يكشف الحقيقة (فيديو)

Lebanon 24
09-04-2021 | 12:00
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كشف الفنان راغب علامة، أمس الخميس، عن كواليس لقائه بالفنانة الراحلة، صباح، في أواخر أيام حياتها.

وقال علامة في حواره مع برنامج "السيرة" مع الاعلامية وفاء الكيلاني إنه زار صباح ليمنعها من بيع منزلها، وأكد لها أنه سيشتريه منها لتظل ساكنة فيه.

النجم راغب علامة يحكي عن علاقته بالمطربة الكبيرة "صباح" وعن آخر أيامها #السيرة pic.twitter.com/x0rBecpowO

ولكن أكدت صباح لعلامة أن سبب رغبتها في بيع منزلها هو ليس حاجتها إلى المال، وإنما بسبب عدم قدرتها على تمالك نفسها داخله نظرا لعوامل السن والتقدم في العمر، بحسب قول علامة.

وتابع أن صباح أوضحت له أنها في إحدى المرات اختل توازنها وسقطت في الحمام وأصيبت في رأسها، الأمر الذي جعلها تقرر أن تبيع منزلها وتسكن في غرفة صغيرة داخل فندق، لشعورها أن منزلها أصبح كبيرا عليها، خاصة وأن أبنائها لم يكونوا بجوارها.

المصدر: سبوتنيك
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