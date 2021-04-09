فنون ومشاهير

بعد فيديو إلقاء محمد رمضان الدولارات في حمام السباحة.. محامي الطيار الموقوف بسببه يعلق

Lebanon 24
09-04-2021 | 18:00
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بعد ساعات من حكم المحكمة بإلزام الفنان المصري محمد رمضان دفع مبلغ 6 ملايين جنيه لصالح الطيار أشرف أبو اليسر، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، نشر الفنان على حسابه الرسمي بـ"إنستغرام" مقطع فيديو مثيراً للجدل، ظهر فيه وهو يجلس داخل حمام سباحة، ممسكًا بدولارات ويلقيها في المياه.

 

وفي أول رد فعل على فيديو رمضان قال مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر: "إن كان هو بيرمي دولارات ومش همه.. ينفذ الحكم ويدفع الـ6 ملايين جنيه".

 

وأضاف أن أشرف أبو اليسر، تعرض لأزمات صحية كبيرة، منذ أزمته مع رمضان، في شهر تشرين الأول 2019، حيث أصيب بمضاعفات في القلب، ومشاكل في الظهر وانزلاق غضروفي، ما جعله يتردد كل فترة على المستشفيات وذلك بعدما توقف عن ممارسة العمل طوال العمر.

 

وتابع أن أبو اليسر حالياً، يخضع للعلاج وملاحظة الأطباء بعد إصابته بمشاكل في القلب، منذ أسبوعين تقريبًا، حيث دخل على إثرها العناية المركزة، بأحد المستشفيات.

 

يُذكر أن المحكمة قررت إلزام رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

 

وقالت الدعوى إن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها "مش بتفتش في المطار"، مضيفة أن محمد رمضان استغل صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي خلال قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

المصدر: لها
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