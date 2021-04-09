بعد فيديو إلقاء محمد رمضان الدولارات في حمام السباحة.. محامي الطيار الموقوف بسببه يعلق

بعد ساعات من حكم المحكمة بإلزام الفنان المصري محمد رمضان دفع مبلغ 6 ملايين جنيه لصالح الطيار أشرف أبو اليسر، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، نشر الفنان على حسابه الرسمي بـ"إنستغرام" مقطع فيديو مثيراً للجدل، ظهر فيه وهو يجلس داخل حمام سباحة، ممسكًا بدولارات ويلقيها في المياه.

وفي أول رد فعل على فيديو رمضان قال مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر: "إن كان هو بيرمي دولارات ومش همه.. ينفذ الحكم ويدفع الـ6 ملايين جنيه".

وأضاف أن أشرف أبو اليسر، تعرض لأزمات صحية كبيرة، منذ أزمته مع رمضان، في شهر تشرين الأول 2019، حيث أصيب بمضاعفات في القلب، ومشاكل في الظهر وانزلاق غضروفي، ما جعله يتردد كل فترة على المستشفيات وذلك بعدما توقف عن ممارسة العمل طوال العمر.