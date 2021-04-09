نيللي في أول ظهور إعلامي بعد غياب: "يا بخت من زار وخفف"

خلال استضافتها في برنامج "مساء DMC" الذي يقدّمه الإعلامي رامي رضوان، في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب طويل عن الشاشات، مازحت الفنانة نيللي، رامي رضوان أثناء ظهورها معه، قائلة إن أصلها يعود الى عائلة "لئيم باشا"، وأن سر غيابها الطويل عن الجماهير هو لرغبتها في أن "توحشهم": "هو لئيم وأصلا مش باشا ولا حاجة، ويابخت من زار وخفف.. أنا قدمت حاجات معتزة بيها وكفاية".
وأوضحت أن الفنانة الوحيدة التي ترى أن في إمكانها استكمال مسيرتها في مجال الفوازير هي دنيا سمير غانم، لافتةً إلى أنها كانت تبدأ التصوير قبل حلول شهر رمضان بستة أشهر، وتنجح في الانتهاء من فوازيرها في اليوم الأخير من شهر شعبان: «أنا طول السنة بتفرج على برامج حوارية، وفي رمضان بتفرج على مسلسلات».