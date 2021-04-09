فنون ومشاهير

بعد إصابته بكورونا... تدهور صحة هذا الممثل ونقله إلى المستشفى

Lebanon 24
09-04-2021 | 19:07
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كشفت الكاتبة الصحافية فريدة الشوباشي، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إصابة النجم خالد النبوي بفيروس كورونا، وأنه دخل على إثره أحد مستشفيات القاهرة.

وأضافت "الشوباشي" أن النجم بدأت حالته تتحسن، وعلمت ذلك من المشرف على أقسام التمريض بالمستشفى الذي يرقد فيه.

وذكرت: "عندما علمت بخبر إصابته بفيروس كورونا انهرت بالبكاء لأنني أعتبر خالد النبوي مثل ابني".

وكانت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي، قد أثارت حالة كبيرة من الجدل ليلة أمس، الخميس بعدما كتبت منشوراً طلبت فيه الدعاء لزوجها.

وأثار ذلك جدلاً واسعاً وتسبب في تدافع تساؤلات الجمهور عن أسرار حالة الفنان خالد النبوي.

وأكدت زوجة النبوي رغبتها في عدم الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمرض زوجها، وتكتمت على كل التفاصيل المتعلقة به، ورفضت الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

وكانت منى المغربي، قد طلبت من جهور الفنان خالد النبوي، عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك". الدعاء له بقولها: "خالد تعبان أوي من فضلكوا تدعوا له".
المصدر: لها
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