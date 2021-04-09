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أول تعليق من الأمير هاري وميغان ماركل على وفاة الأمير فيليب.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-04-2021 | 20:16
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علّق الأمير هاري وزجته ميغان ماركل على نبأ وفاة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الجمعة، عن عمر يناهز 99 عامًا.

ونشر الأمير هاري وميغان رسالة على الموقع الإلكتروني لمنظمتهما الخيرية Archewell.

وكانت الرسالة ذات خلفية مظلمة بملء الشاشة، وقال نصها: "تخليداً لذكرى صاحب السمو الملكي دوق إدنبرة 1921-2021. شكرًا لك على خدمتك... سنفتقدك كثيرًا".

وكانت العائلة المالكة البريطانية قد أطلقت دفتر عزاء عبر الإنترنت على الموقع الرسمي للعائلة، مما يسمح للجمهور بترك رسائل ودية بعد وفاة الأمير فيليب.

وطلبت العائلة من أفراد الجمهور "التفكير في تقديم تبرع لجمعية خيرية بدلاً من ترك زخارف الأزهار تخليداً لذكرى دوق إدنبرة".

وقال بيان صادر عن قصر باكنغهام: "خلال جائحة فيروس كورونا، وفي ضوء نصائح الحكومة الحالية والمبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي، تنظر جلالة الملكة في ترتيبات الجنازة والفعاليات المعدلة لصاحب السمو الملكي دوق إدنبرة".

وأضافت أنه "مع وضع سلامة ورفاهية الجمهور في الاعتبار، ووفقًا لإرشادات الحكومة، يُطلب من أفراد الجمهور عدم التجمع في حشود. أولئك الذين يرغبون في التعبير عن تعازيهم مدعوون إلى القيام بذلك بأكثر الطرق أمانًا، وعدم التجمع في المجمع الملكي".
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