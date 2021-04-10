فنون ومشاهير

كارلوس عازار: "النقد مش إنتقاد ولا قلة أخلاق"

Lebanon 24
10-04-2021 | 06:00
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غرّد الممثل كارلوس عازار عبر حسابه على "تويتر"، وتوجه لمنتقدي الاعمال الفنيّة قائلا: "بفهم إنه يكون حدا ما حَب عمل فنّي معيّن أو ما عناله أو ما ارتاح يشوفه، بس إنه يعبّر عن هالشي بكلمات جارحة واهانات لناس تعبوا ومرضوا وعطيوا كل وقتن وطاقتهن للشغل، هيدا يلّي مش ممكن افهمه.. عَبِّر بإحترام .. عَبِّر برُقي، النقد مش إنتقاد ولا قلة أخلاق. وشكراً".

بفهم إنه يكون حدا ما حَب عمل فنّي معيّن أو ما عناله أو ما ارتاح يشوفه، بس إنه يعبّر عن هالشي بكلمات جارحة واهانات لناس تعبوا ومرضوا وعطيوا كل وقتن وطاقتهن للشغل، هيدا يلّي مش ممكن افهمه.. عَبِّر بإحترام .. عَبِّر برُقي،النقد مش إنتقاد ولا قلة أخلاق. وشكراً .

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