بعد غياب 20 عاماً.. شريهان تعود للشاشة في رمضان 2021!

تعود الفنانة شريهان إلى شاشة رمضان هذا العام، بعد غياب 20 عاماً من خلال إعلان لإحدى شركات الهاتف المحمول في مصر بأداء غنائي استعراضي ضخم.

في الإعلان تستعيد النجمة ذكريات الثمانينيات وفوازير رمضان التي كانت أحد أيقوناتها. الإعلان يتضمن عدة رقصات واستعراضات لشريهان من تصوير أحمد المرسي وإنتاج فني لمحمد حلمي وإخراج محمد شاكر خضير.

وقال مصدر من فريق عمل الإعلان في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الإعلان سيتم عرضه في شكل استعراض بنفس الأداء الذي اعتاد عليه الجمهور من الفنانة شريهان في الثمانينيات.

وأضاف: تم التعاقد مع إحدى الفرق الفنية الأوربية وهي الفرقة الاستعراضية التي قامت بعمل استعراضات العرض المسرحي "كوكو شانيل" بقيادة المدرب الاستعراضي هاني أباظة.

ولفت المصدر إلى أن تحضيرات الإعلان استغرقت نحو 20 يوما منها 8 أيام تصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة باستديو عمر الشريف، وتم التصوير الخارجي في شارع عماد الدين بالمدينة نفسها، وتم الانتهاء من تصوير الإعلان بالكامل قبل خمسة أيام. كما أن الإعلان يضم عددًا من الاستعراضات وأغنية بصوت الفنانة شيريهان ومعها فنان شاب يقول "الإنترو" فقط.