13
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
بملايين الدولارات.. هذه لائحة أجور نجوم ونجمات رمضان 2021 بالأرقام
Lebanon 24
10-04-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل انطلاق السباق الرمضاني، تنشغل الصحافة المصريّة بنشر لائحة أجور نجوم رمضان، فمن هو الأعلى أجراً في رمضان 2021 وفق الوسائل الإعلاميّة المصريّة؟
حلّ الفنان المصري محمد رمضان في المركز الأوّل بـ 2.8 مليون دولار أميركي عن بطولة مسلسل "موسى"، في حين كانت المنافسة مُحتدمة بين الممثلين المصريين احمد السقا وامير كرارة بمسلسل "نسل الاغراب"، وتقاضى السقا 2.1 مليون دولار أميركي بالمرتبة الثانية ضمن لائحة النجوم الأعلى أجراً، وحلّ كرارة بالمركز الثالث بـ 1.7 مليون دولار أميركي.
وبعد غيابٍ، يعود الممثل المصري القدير يحيي الفخراني بمسلسل "نجيب زاهي زركش" وتقاضى عليه 1.4 مليون دولار أميركي فحلّ رابعاً، ونال الممثل كريم عبدالعزيز 1.2 مليون دولار أميركي عن مسلسل "الاختيار 2".
أمّا أجور الممثلات في دراما مسلسلات رمضان 2021 فشهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً بالسنوات السابقة، وحلّت الممثلة ياسمين عبد العزيز بالمركز الأوّل وتقاضت 1.2 مليون دولار أميركي على بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير".
المصدر:
سبوتنيك
الأكثر قراءة
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:05 | 2021-04-09
09/04/2021 09:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
18:04 | 2021-04-09
09/04/2021 06:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
22:01 | 2021-04-09
09/04/2021 10:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
18:45 | 2021-04-09
09/04/2021 06:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
09:50 | 2021-04-10
10/04/2021 09:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:00 | 2021-04-10
إنقاذ فنانة شهيرة من حادث غرق أثناء التصوير.. وفيديو يوثق ما حصل
09:00 | 2021-04-10
بعد غياب 20 عاماً.. شريهان تعود للشاشة في رمضان 2021!
06:00 | 2021-04-10
كارلوس عازار: "النقد مش إنتقاد ولا قلة أخلاق"
23:00 | 2021-04-09
نيللي في أول ظهور إعلامي بعد غياب: "يا بخت من زار وخفف"
21:00 | 2021-04-09
بسبب مرضه الشديد.. زوجة فنان شهير تطلب الدعاء له
20:16 | 2021-04-09
أول تعليق من الأمير هاري وميغان ماركل على وفاة الأمير فيليب.. هذا ما جاء فيه
فيديو
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
Lebanon 24
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
15:00 | 2021-04-10
10/04/2021 15:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
10/04/2021 15:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 15:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact