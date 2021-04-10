بملايين الدولارات.. هذه لائحة أجور نجوم ونجمات رمضان 2021 بالأرقام

قبل انطلاق السباق الرمضاني، تنشغل الصحافة المصريّة بنشر لائحة أجور نجوم رمضان، فمن هو الأعلى أجراً في رمضان 2021 وفق الوسائل الإعلاميّة المصريّة؟حلّ الفنان المصري محمد رمضان في المركز الأوّل بـ 2.8 مليون دولار أميركي عن بطولة مسلسل "موسى"، في حين كانت المنافسة مُحتدمة بين الممثلين المصريين احمد السقا وامير كرارة بمسلسل "نسل الاغراب"، وتقاضى السقا 2.1 مليون دولار أميركي بالمرتبة الثانية ضمن لائحة النجوم الأعلى أجراً، وحلّ كرارة بالمركز الثالث بـ 1.7 مليون دولار أميركي.وبعد غيابٍ، يعود الممثل المصري القدير يحيي الفخراني بمسلسل "نجيب زاهي زركش" وتقاضى عليه 1.4 مليون دولار أميركي فحلّ رابعاً، ونال الممثل كريم عبدالعزيز 1.2 مليون دولار أميركي عن مسلسل "الاختيار 2".أمّا أجور الممثلات في دراما مسلسلات رمضان 2021 فشهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً بالسنوات السابقة، وحلّت الممثلة ياسمين عبد العزيز بالمركز الأوّل وتقاضت 1.2 مليون دولار أميركي على بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير".