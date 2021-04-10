فنون ومشاهير

كيف علّقت أصالة على خطوبة ابنتها شام؟

Lebanon 24
10-04-2021 | 21:00
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حرصت الفنانة أصالة نصري، على تقديم التهنئة لابنتها شام الذهبي والتي احتفلت بخطبتها أمس على أحمد هلال.

ونشرت أصالة صورة لـ"شام" عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وأرفقتها بالتعليق: "لأني ما بخبي عنكم معلومة، وبعتقد أي خبر لازم تاخدوه مني طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شاب خلوق ومهذب وأهم شيء بيخاف من الله".

وتابعت: "هالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولما يكون فيه شيء جديد أنا رح خبركم عنه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يا رب العالمين".

المصدر: نواعم
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