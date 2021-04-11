فنون ومشاهير

"آخر سلطنة"... جورج وسوف ينشر فيديو له مع أم كلثوم ويعلق: يرحم ترابك

Lebanon 24
11-04-2021 | 06:00
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نشر الفنان جورج وسوف، مقطعا مصورا يظهر فيه وهو مندمج مع أغنية لأم كلثوم.

 

وفي المقطع الذي نشره وسوف ، يظهر وهو يشاهد حفلا قديما لأم كلثوم عبر التلفزيون، ويغني معها منتشيا بصوتها، وممتدحا زمنها وجمهورها.

 

وردد وسوف أثناء استماعه لأم كلثوم: "يرحم ترابك يرحم أيام الزمن تبعكن.. الجمهور حلو متلك".

 

A post shared by Georges Wassouf (@officialwassouf)


وكتب وسوف على المقطع: "من وأنا طفل عودت عيني على رؤياها.. الزمن الجميل".

 

 وآخر أعمال جورج وسوف، طرحه أغنية "صاحي الليل"، في كانون الأول الماضي.

المصدر: سبوتنيك
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