"آخر سلطنة"... جورج وسوف ينشر فيديو له مع أم كلثوم ويعلق: يرحم ترابك

نشر الفنان جورج وسوف، مقطعا مصورا يظهر فيه وهو مندمج مع أغنية لأم كلثوم.

وفي المقطع الذي نشره وسوف ، يظهر وهو يشاهد حفلا قديما لأم كلثوم عبر التلفزيون، ويغني معها منتشيا بصوتها، وممتدحا زمنها وجمهورها.

وردد وسوف أثناء استماعه لأم كلثوم: "يرحم ترابك يرحم أيام الزمن تبعكن.. الجمهور حلو متلك".

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وكتب وسوف على المقطع: "من وأنا طفل عودت عيني على رؤياها.. الزمن الجميل".

وآخر أعمال جورج وسوف، طرحه أغنية "صاحي الليل"، في كانون الأول الماضي.