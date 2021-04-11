حضّرت عرسها بيومين.. مذيعة الـ LBCI تدخل القفص الذهبي وتودع عريسها في اليوم التالي (صور)

دخلت المذيعة والمراسلة في قناة الـ LBCI غريسيا أنطون يوم الجمعة القفص الذهبي، حيث تزوجت من شريك حياتها جان مجاعص في عرس مصغر اقتصر على حضور الأهل وبعض المقربين والأصدقاء نظرا لجائحة كورونا.

وفي رسالة مؤثرة أرفقتها مع فيديو خلال مراسم الزفاف في الكنيسة، روت غريسيا عن قرار الزواج الذي اتخذته وزوجها بلحظة عفوية وكيف انها أوصلته في اليوم التالي إلى المطار ليعود إلى عمله خارج لبنان، وكتبت على انستغرام: "نهار الجمعة نحنا وراجعين من افريقيا، انا ع لبنان وجان ع السعودية عن طريق دبي والبحرين صار ابشع ظرف.. كورونا غيّر كل الاجندا، والاجراءات ع المطارات كانت عم تتغير كل ساعة.. فاضطر جان بعد عذاب و3 رحلات بليلة وحدة ونومة بمطار من دون تلفونو، يرجع ع لبنان..

صح الرجعة حلوة بعد غياب.. بس بهالايام الشغل اولوية.. تبهدل، ونزل وعلق ببيروت ولايرجع ع شغلو صار مضطر يسافر ع بلد تاني ينحجر فيه 14 يوم..

امام هالواقع سألني الاثنين اذا منبتّها ومنتزوّج الجمعة، وهوي بيجرب يسافر السبت..

ما فكرت مرتين.. وقررت ساندوه متل ما ساندني هالخمس سنين اللي قطعو..

بيومين حضرنا ابسط عرس.. عرس بيشبهنا.. صح المعازيم بينعدوا ع الاصابع.. والعيلة الكبيرة منها حدي ولا كل اصحابي.. ولا حتى زملائي بالLBCI، وهو كمان.. بس الله سهّل كل الامور وعطانا نعمة الفرح اللي لا يوصف والمحبة اللي كانت اقوى من كل الظروف..

انا باقية بلبنان، بشغلي وحد اهلي.. وقلبي معك وين ما تروح.. اليوم الصبح افترقنا ووصلتك ع المطار... صح .. بس انا دايما حدك حتى لو من بعيد.. وبوعدك نفّذ كل شي قلتلك ياه ببيت الرب!

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A post shared by Grecia Antoun/ غريسيا أنطون (@grecia_antoun)





وكان عدد من الاعلاميين في الـ"LBCI" احتفلوا بمناسبة زفاف غريسيا داخل غرفة الأخبار في القناة.

من موقع "لبنان 24" مبروك للعروسين.