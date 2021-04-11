فنون ومشاهير

ديامان بو عبود تتزوج من فنان مصري شهير.. شاهدوا كيف احتضنها وغنى لها (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-811762-637537301163462461.jpg
Doc-P-811762-637537301163462461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

احتفل الفنان المصري هاني عادل بزفافه على الممثلة اللبنانية ديامان بو عبود في أحد الفنادق بمدينة دهب بسيناء، في جو عائلي بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، وظهر هاني مرتدياً قميصاً وبنطالاً باللون الأبيض ولم يرتد بدلة رسمية، في حين ارتدت ديامان فستان زفاف أبيض ووضعت في بعض الأوقات جاكت أسود بسبب برودة الجو.

 

 

وظهرت ديامان وهي ترقص بفرح كبير، كما ظهر هاني وهو يحضن زوجته ويغني لها أيضاً.

 

A post shared by Fanonline (@fanonline1)

 

 

يذكر أن هاني عادل كان قد سبق له الزواج من سيدة فرنسية وأنجب منها بنتاً، كما عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة، لكن حدث الانفصال قبل الزفاف بأيام قليلة، ولم يعلق على سبب الانفصال سوى ببعض كلمات قال فيها: الانفصال كان غصب عني أنا وحلا.

 

ويشارك هاني عادل في مسلسل "شقة 6" والذي تقوم ببطولته روبي وسيد رجب ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج محمود كامل، وخرج العمل من السباق الرمضاني، ومن المقرر عرضه بعد عيد الفطر.

 

كما شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "ليه لأ" الذي عرض عبر منصة شاهد vip، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التي تم طرحها مؤخراً وحققت تفاعلاً كبيراً.

 

وشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:47 | 2021-04-11
13:12 | 2021-04-11
12:00 | 2021-04-11
10:30 | 2021-04-11
09:00 | 2021-04-11
07:00 | 2021-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website