أزمة الفيديوهات الإباحية تلاحق فنانة مصرية: "تحرش بي وصوّرني من دون علمي" (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية منى فاروق عن معاناتها من التحرش والتنمر من جهة، والخوف المرضي من تصويرها خلسة بعدسات الهواتف الذكية.

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وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام": "تعرضت اليوم للتنمر والتحرّش، أثناء وجودي في أحد المطاعم بدهب، حيث صورني شخص دون علمي".

وأضافت متساءلة: هل هذا بسبب الظروف التي مررت بها فترة من حياتي؟"، في إشارة إلى القضية الشهيرة بالفيديوهات الإباحية التي انتشرت لها مع الممثلة شيماء الحاج والمخرج خالد يوسف، واتهمت بسببها بنشر الفسق والرذيلة، وظلت في محبسها أكثر من أربعة أشهر حتى تمت تبرئتها من التهم المنسوبة إليها.

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وكتبت فاروق في تعليقها على على الفيديو: "من حقي أعيش حياتي، سيبوني أعيش في سلام وسيبوني أعيش بحريتي.. دعوا الخلق للخالق، حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يحفظنا من الناس الشر والمرضى النفسيين".

يذكر أن منى فاروق أطلّت في فيديوهات سابقة أكّدت فيها أنّها تريد ان تعيش بسلام وأنها لا تحصل على فرصة لذلك.