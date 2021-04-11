فنون ومشاهير

بعد تدهور حالته بشكل مفاجىء.. زوجة الفنان الشهير تكشف وضعه الصحي

Lebanon 24
11-04-2021 | 21:00
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طمأنت زوجة الفنان خالد النبوي، منى المغربي، جمهوره على حالته الصحية، حيث أكدت أنه في تحسن مستمر.

وكتبت منى عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، موضحة أن النبوي غادر غرفة العناية المركزة ويتواجد الآن في غرفة عادية، قائلة: "صباح الخير، حابة أطمنكوا أن خالد الحمد لله اتنقل غرفة عادية، دعواتكوا يرجع البيت في أسرع وقت".

وكان خالد النبوي قد أصيب بفيروس كورونا، وساءت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، مما استلزم دخوله الرعاية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وطالبت زوجته جمهوره بالدعاء له.

وكان خالد النبوي قد خطف الأنظار مؤخراً بظهوره في فيلم "تعالوا مصر"، الذي تم عرضه خلال الاحتفالية المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية، وتحدث خلاله عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الأماكن الأثرية الهامة في مصر.

يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض رمضان الماضي وشاركه البطولة فيه الفنان الكبير محمود حميدة وريهام حجاج ومنة فضالي ونسرين أمين وعدد كبير من النجوم.


المصدر: لها
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