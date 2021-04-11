لمن قال راغب علامة "إنّ الله يمهل ولا يهمل"؟.. وزين العمر يرد عليه

إعتبر الفنان راغب علامة أن القيادات وضعت الشعب اللبناني في مهب الريح وسط العواصف المدمّرة. وفي تغريدة له عبر "تويتر" قال علامة: "القيادات اللبنانية كلها، وضعت الشعب اللبناني في مهب الريح وسط العواصف المدمّرة! لبنان، من أجمل بلاد العالم ينتظر إعدامه على يدي جلّاديه وزعماء الطوائف! لا رحمة عندهم للشعب المسكين وهم غير مستعدون للتعمير بل يريدون التدمير! ولكن… سيبقى هناك أمل لأن الله يُمهِل ولا يُهمل".

القيادات اللبنانية كلها ، وضعت الشعب اللبناني في مهب الريح وسط العواصف المدمّرة ! لبنان ، من أجمل بلاد العالم ينتظر إعدامه على يدي جلّاديه وزعماء الطوائف ! لا رحمة عندهم للشعب المسكين وهم غير مستعدون للتعمير بل يريدون التدمير ! ولكن…سيبقى هناك أمل لأن الله يُمهِل ولا يُهمل 🙏

وتفاعل الفنان زين العمر مع تغريدة راغب علامة حيث أكّد أننا نحتاج إلى عجيبة إلهية قائلاً: "صار بدنا عجيبة إلهية يا أبو خالد ولا حياة لمن تنادي لكن الله على كل شيء قدير الله يحمي لبنان ويخلّص شعبو".



صار بدنا عجيبة إلهية يا أبو خالد

ولا حياة لمن تنادي

لكن الله على كل شيء قدير

الله يحمي لبنان ويخلّص شعبو ❤️🙏🇱🇧🙌