فنون ومشاهير

نيكول سابا تعلن إصابتها وزوجها بكورونا

Lebanon 24
12-04-2021 | 06:00
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أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، مساء اليوم الأحد، عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا.

ونشر برنامج "ع غير الكوكب"، الذي تبثه قناة "إم تي في "على حسابه بموقع تويتر خبر إصابة الفنانة اللبنانية وزوجها بكورونا.

وعلقت نيكول سابا بتغريدة على حسابها قالت فيها "حمد لله على كل شئ".

والإثنين الماضي، تعرضت نيكول، لوعكة صحية، منعتها من تصوير حلقتها مع الإعلامي بيار رباط مقدم برنامج "ع غير كوكب".

وقال البرنامج إن الفنانة أبلغت بيار باعتذارها عن الحضور في الساعات الأخيرة قبل موعد بدء تصوير البرنامج الأسبوعي الذي يذاع على الهواء مباشرة.

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